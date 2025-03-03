Защитник «Факела» Калинин: «Дай бог, чтобы аэропорт в Воронеже открылся. Ехать в автобусе семь часов — не классно»

Защитник «Факела» Игорь Калинин в разговоре с «СЭ» выразил надежду на открытие аэропорта в Воронеже.

«Дай бог, чтобы аэропорт в Воронеже открылся. Ехать в автобусе семь часов — не классно. Но мы уже привыкли. Откроется — будет хорошо. Не откроется... Что поделать? Хотелось бы, чтобы это случилось, но пока так. Ничего страшного», — сказал Калинин «СЭ».

«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками. В следующем туре воронежцы сыграют дома против «Зенита».