Экс-футболист «Локомотива» Диарра хочет взыскать с ФИФА компенсацию в размере 65 миллионов евро

Бывший полузащитник «Локомотива» Лассана Диарра потребовал от ФИФА компенсации в размере 65 миллионов евро после того, как суд ЕС признал противоречащими законам союза правила трансферов ФИФА, сообщает RMC Sport.

В октябре 2024 года Высший суд Евросоюза заявил, что некоторые правила ФИФА в отношении трансферов игроков противоречат законам ЕС. Решение было принято после жалобы Диарра, который утверждал, что трансферные правила ФИФА нанесли ущерб его карьере.

В 2014 году «Локомотив» расторг контракт с французским футболистом в одностороннем порядке, после того как Диарра пропустил тренировочный сбор команды. Позднее палата по разрешению споров ФИФА обязала полузащитника выплатить компенсацию железнодорожникам по поводу нарушений, повлекших досрочное расторжение соглашения.

В 2015-м Диарра хотел перейти в «Шарлеруа», но так и не смог этого сделать, поскольку ФИФА отказалась подписать международный трансферный сертификат, что помешало зарегистрировать игрока в бельгийской федерации.

Француз завершил карьеру в 2019 году. Его последним клубом был «ПСЖ».