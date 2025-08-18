Футбол
18 августа, 14:15

Экс-футболист «Локомотива» Диарра хочет взыскать с ФИФА компенсацию в размере 65 миллионов евро

Алина Савинова

Бывший полузащитник «Локомотива» Лассана Диарра потребовал от ФИФА компенсации в размере 65 миллионов евро после того, как суд ЕС признал противоречащими законам союза правила трансферов ФИФА, сообщает RMC Sport.

В октябре 2024 года Высший суд Евросоюза заявил, что некоторые правила ФИФА в отношении трансферов игроков противоречат законам ЕС. Решение было принято после жалобы Диарра, который утверждал, что трансферные правила ФИФА нанесли ущерб его карьере.

В 2014 году «Локомотив» расторг контракт с французским футболистом в одностороннем порядке, после того как Диарра пропустил тренировочный сбор команды. Позднее палата по разрешению споров ФИФА обязала полузащитника выплатить компенсацию железнодорожникам по поводу нарушений, повлекших досрочное расторжение соглашения.

Лассана Диарра.Суд ЕС признал некоторые трансферные правила ФИФА противоречащими закону. Это связано с «Локомотивом»

В 2015-м Диарра хотел перейти в «Шарлеруа», но так и не смог этого сделать, поскольку ФИФА отказалась подписать международный трансферный сертификат, что помешало зарегистрировать игрока в бельгийской федерации.

Француз завершил карьеру в 2019 году. Его последним клубом был «ПСЖ».

  • Player124

    Игрок был хороший, а типом оказался мерзким.

    19.08.2025

  • hovawart645

    Закончил карьеру - можно и подоить)

    18.08.2025

