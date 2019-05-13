17:40 | Футбол — РПЛ

Нападающий ЦСКА Н'Диайе отправился в расположение юношеской сборной Мали

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Форвард ЦСКА Лассана Н'Диайе отправился в расположение сборной Мали U-20, сообщает официальный сайт армейцев. В составе национальной команды 18-летний игрок будет готовиться к юношескому чемпионату мира. 

Турнир пройдет в Польше с 23 мая по 15 июня. На групповой стадии команда Мали сыграет со сборными Панамы, Саудовской Аравии и Франции.

Н'Диайе подписал контракт с ЦСКА в октябре 2018-го года. Вместе со сборной Мали U-20 он стал обладателем Кубка африканских наций-2019. 

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/lassana-ndiaye-otpravilsya-v-raspolozhenie-yunosheskoy-sbornoy/

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