Нападающий ЦСКА Н'Диайе отправился в расположение юношеской сборной Мали

Форвард ЦСКА Лассана Н'Диайе отправился в расположение сборной Мали U-20, сообщает официальный сайт армейцев. В составе национальной команды 18-летний игрок будет готовиться к юношескому чемпионату мира.

Турнир пройдет в Польше с 23 мая по 15 июня. На групповой стадии команда Мали сыграет со сборными Панамы, Саудовской Аравии и Франции.

Н'Диайе подписал контракт с ЦСКА в октябре 2018-го года. Вместе со сборной Мали U-20 он стал обладателем Кубка африканских наций-2019.

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