Койта: «Рад, что забил гол. Но мне важнее победа команды»

Нападающий ЦСКА Секу Койта в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

«Очень рад, что забил гол. Но мне важнее победа команды, чем индивидуальные показатели. К сожалению, нам не удалось победить «Крылья Советов». Так устроен футбол, каждый матч по своему особенный. Мы будем продолжать усердно работать. Посмотрим, что будет в конце сезона», — сказал Койта «СЭ».

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 48 очками. 25-летний малиец забил 4 гола в 27 матчах за армейцев во всех турнирах.