Жуков о возможном чемпионстве «Спартака»: «Характер — это отлично, но надо, чтобы игра пошла»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном чемпионстве красно-белых в этом сезоне.

«Характер — это отлично, но надо, чтобы игра пошла. 5 очков от первого места за 5 туров до конца чемпионата — это много. Но шансы небольшие еще есть. Для меня фаворитом чемпионата является «Краснодар». Но борьба будет до самого последнего тура, все можем измениться», — сказал Жуков «СЭ».

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 55 очками после 25-го тура. Далее расположились «Зенит» (53) и «Спартак» (50).