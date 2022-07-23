Заболотный — о конкуренции с Чаловым: «Если сейчас играет Федя, не значит, что в будущем не буду»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал о конкуренции с вернувшимся в команду форвардом Федором Чаловым.

— Что можете сказать о конкуренции с Чаловым? Не кажется, что он сейчас сильнее?

— Вам кажется, значит это уровень. Конкуренция существует и она хорошая. Если сейчас играет Федя, не значит, что в будущем не буду я играть или будет играть Федя. Это решается тренером и конкурируется на тренировочном процессе. Что касается сейчас, он начал очень хорошо. Я считаю, что существует командный механизм, что в начале сезона играет он, может кто-то повести в конце сезона. Самое главное, как команда будет выглядеть на большом отрезке. В данный момент играет он.

— Кажется, что ты не готов выходить со скамейки, что ты хочешь всегда играть в основе.

— Любой нормальный игрок хочет играть в основе, поэтому естественно я хочу играть с основе.

— Тебе это добавляет злости?

— Спортивной злости, но не агрессии.

— Это как-то сказывается на том, что ты стал усерднее тренироваться?

— Усердие оно всегда было и будет на таком же уровне, просто каждый футболист показывает свои хорошие качества на тренировке, и там тренер уже выбирает. Если это работает, как сейчас, значит, что он прав.