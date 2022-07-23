Заболотный — о конкуренции с Чаловым: «Если сейчас играет Федя, не значит, что в будущем не буду»
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал о конкуренции с вернувшимся в команду форвардом Федором Чаловым.
— Что можете сказать о конкуренции с Чаловым? Не кажется, что он сейчас сильнее?
— Вам кажется, значит это уровень. Конкуренция существует и она хорошая. Если сейчас играет Федя, не значит, что в будущем не буду я играть или будет играть Федя. Это решается тренером и конкурируется на тренировочном процессе. Что касается сейчас, он начал очень хорошо. Я считаю, что существует командный механизм, что в начале сезона играет он, может кто-то повести в конце сезона. Самое главное, как команда будет выглядеть на большом отрезке. В данный момент играет он.
— Кажется, что ты не готов выходить со скамейки, что ты хочешь всегда играть в основе.
— Любой нормальный игрок хочет играть в основе, поэтому естественно я хочу играть с основе.
— Тебе это добавляет злости?
— Спортивной злости, но не агрессии.
— Это как-то сказывается на том, что ты стал усерднее тренироваться?
— Усердие оно всегда было и будет на таком же уровне, просто каждый футболист показывает свои хорошие качества на тренировке, и там тренер уже выбирает. Если это работает, как сейчас, значит, что он прав.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
3
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
4
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|
|
Андрей Мостовой
Зенит
|2
|П
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1