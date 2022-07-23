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Заболотный — о конкуренции с Чаловым: «Если сейчас играет Федя, не значит, что в будущем не буду»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал о конкуренции с вернувшимся в команду форвардом Федором Чаловым.

— Что можете сказать о конкуренции с Чаловым? Не кажется, что он сейчас сильнее?

— Вам кажется, значит это уровень. Конкуренция существует и она хорошая. Если сейчас играет Федя, не значит, что в будущем не буду я играть или будет играть Федя. Это решается тренером и конкурируется на тренировочном процессе. Что касается сейчас, он начал очень хорошо. Я считаю, что существует командный механизм, что в начале сезона играет он, может кто-то повести в конце сезона. Самое главное, как команда будет выглядеть на большом отрезке. В данный момент играет он.

— Кажется, что ты не готов выходить со скамейки, что ты хочешь всегда играть в основе.

— Любой нормальный игрок хочет играть в основе, поэтому естественно я хочу играть с основе.

— Тебе это добавляет злости?

— Спортивной злости, но не агрессии.

— Это как-то сказывается на том, что ты стал усерднее тренироваться?

— Усердие оно всегда было и будет на таком же уровне, просто каждый футболист показывает свои хорошие качества на тренировке, и там тренер уже выбирает. Если это работает, как сейчас, значит, что он прав.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар
Спартак

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
Антон Заболотный
Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
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Антон Заболотный: «Как бороться с «Зенитом»? Мы сейчас что делаем?»
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
4
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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 2
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 2
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Зенит

 2
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

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 1
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Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
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Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
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