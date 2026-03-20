Журналист La Nuovelliste Фурнье: «Странно, что в Швейцарии так мало информации о Челестини»

Футбольный обозреватель выходящего в Сьоне издания La Nuovelliste Стефан Фурнье поделился с «СЭ» своим мнением о работе Фабио Челестини в ЦСКА.

— Вы хорошо помните Фабио Челестини сначала как игрока, а затем как тренера. Что скажете о его работе в России? Кстати, насколько широко она освещается в Швейцарии?

— По мере возможностей я лично пытаюсь отслеживать работу Фабио в ЦСКА. Но вообще информации о нем в наших СМИ практически нет. И это для меня немного странно, потому что в прошлом году Челестини выиграл с «Базелем» и чемпионат Швейцарии, и Кубок. Да, он уехал после этого работать за границу, но у нас обычно с интересом следят за такими заметными фигурами, а тут почти вакуум. Как я понимаю, Фабио очень неплохо начал сезон в России и ушел на зимнюю паузу с хорошими перспективами, ну, а сейчас ЦСКА угодил в какой-то кризис: одно поражение следует за другим.

50-летний швейцарец Челестини работает в ЦСКА с июня 2025 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. В 32 матчах под его руководством армейцы одержали 18 побед, трижды сыграли вничью и потерпели 11 поражений.

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