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Тикнизян: «Любому игроку РПЛ в Испании будет некомфортно, только в таких условиях можно расти»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился мнением об адаптации российских игроков в европейских чемпионатах.

— С Арсеном я не общаюсь. Про «Сосьедад» ничего не знаю, со мной никто не связывался, — приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru. — Как были слухи, так ими и остались.

— Личное для тебя это знак, что в Европе очень сложно? И может не так уж плохо в РПЛ?

— Естественно, там сложно и тяжело. Но если туда попасть, адаптироваться под скорость футбола, нагрузки, то можно очень сильно прибавить. Опять же, вспомним мои слова про зону комфорта. Любому игроку из РПЛ в Испании будет некомфортно. Только в таких условиях можно расти, когда ты адаптируешься к чему-то тяжелому, стараешься изо всех сил и достаешь из себя все ресурсы.

В текущем сезоне Тикнизян провел 21 матч, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/tiknizyan-lyubomu-igroku-rpl-v-ispanii-budet-nekomfortno-tolko-v-takikh-usloviyakh-mozhno-rasti-310700/
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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Пари НН – Урал
 - : -
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 - : -
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