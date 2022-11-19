Источник: нападающим «Нижнего Новгорода» Милсоном интересуются клубы ОАЭ и Саудовской Аравии

Нападающим «Нижнего Новгорода» Милсоном интересуются клубы ОАЭ и Саудовской Аравии, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, несколько клубов из этих стран узнавали о возможности приобретения 23-летнего футболиста у «Нижнего». При этом конкретных предложений о трансфере пока никто не присылал. Не исключено, что при хорошем предложении анголец покинет российский клуб.

За «Нижний Новгород» Милсон выступает с февраля 2022 года. Действующий контракт рассчитан до лета 2024 года с опцией продления еще на год.

В текущем сезоне форвард провел за российский клуб 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре голевые передачи.