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Источник: нападающим «Нижнего Новгорода» Милсоном интересуются клубы ОАЭ и Саудовской Аравии

«РБ Спорт»: нападающим «Нижнего Новгорода» Милсоном интересуются клубы ОАЭ и Саудовской Аравии
Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающим «Нижнего Новгорода» Милсоном интересуются клубы ОАЭ и Саудовской Аравии, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, несколько клубов из этих стран узнавали о возможности приобретения 23-летнего футболиста у «Нижнего». При этом конкретных предложений о трансфере пока никто не присылал. Не исключено, что при хорошем предложении анголец покинет российский клуб.

За «Нижний Новгород» Милсон выступает с февраля 2022 года. Действующий контракт рассчитан до лета 2024 года с опцией продления еще на год.

В текущем сезоне форвард провел за российский клуб 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре голевые передачи.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Милсон
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
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 - : -
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Сочи – ЦСКА
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Эдуард Сперцян

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