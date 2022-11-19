Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:11

В «Фенербахче» ответили, возможен ли переход Баринова в турецкий клуб

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Дмитрий Баринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Переход Баринова в «Фенербахче»? Это невозможно. У нас и так 14 легионеров в заявке, это лимит», — сказал Баки «СЭ».

Раннее сам Баринов заявил, что к нему проявляет интерес топ-клуб Турции.

В сезоне-2021/22 Баринов провел 30 матчей за «Локомотив» и сделал две результативные передачи. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 11 миллионов евро. Ранее появилась информация, что Баринов может перейти в «Валенсию».

Дмитрий Баринов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Фенербахче
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Макдэвид отберет привычный приз Овечкина? Канадская суперзвезда забивает непривычно много
ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Взятый в плен под Макеевкой боевик ВСУ рассказал о хороших условиях содержания
Пушилин рассказал о продвижении российских военных по всей линии фронта
Трагедия на Сахалине: кто нарушил технику безопасности
Как снизить нагрузку на малый и средний бизнес в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЭСК признала правильным решение Любимова не назначать пенальти в ворота «Ростова» в матча с «Крыльями Советов»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости