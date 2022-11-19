В «Фенербахче» ответили, возможен ли переход Баринова в турецкий клуб

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Переход Баринова в «Фенербахче»? Это невозможно. У нас и так 14 легионеров в заявке, это лимит», — сказал Баки «СЭ».

Раннее сам Баринов заявил, что к нему проявляет интерес топ-клуб Турции.

В сезоне-2021/22 Баринов провел 30 матчей за «Локомотив» и сделал две результативные передачи. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 11 миллионов евро. Ранее появилась информация, что Баринов может перейти в «Валенсию».