«Нам надо было побить рекорд Бубки?» Слуцкий оценил характер «Рубина» в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения от «Спартака» в 8-м туре РПЛ (0:2) заявил, что его команда доминировала на протяжении всей игры, проявляя волю.

— Действия Медведева? Буду оценивать игру команды, а не отдельных футболистов. Когда вернется Дюпин? Он идет на поправку, но пока сложно что-то сказать.

Игра Кварацхелии? У него какое сегодня было количество голевых моментов? Понятно, что, если бы у него был конструктив, он бы в каждом матче забивал по три мяча. Все отталкиваются от окончательного результата. Вопрос про то, что «Рубину» не хватило характера, это совсем... Мы доминировали на протяжении всей игры, создавали кучу моментов, имели их вплоть до последних секунд. В чем тогда еще воля проявляется? Нам надо было побить рекорд Бубки? Как прыгнул этот шестовик (Арман Дюплантис — Прим. «СЭ»). Смысл спрашивать про селекцию, когда у нас есть команда. Она играет в очень интересный и яркий футбол. (Артем Калинин)