Налоговая инспекция просит признать «Химки» банкротом

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Московской области подала заявление в суд на «Химки», сообщает РИА Новости.

Как отмечает источник, налоговая инспекция просит признать подмосковный клуб банкротом из-за задолженности перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей.

Заявление, которое поступило в арбитражный суд Московской области 20 июня, пока оставлено без движения, поскольку заявителем не представлены доказательства наличия имущества должника для финансирования процедуры банкротства. В материалах суда подчеркивается, что ФНС должна устранить недостатки до 24 июля.

Ранее «Химки» не прошли лицензирование для выступления в РПЛ в следующем сезоне. 4 июня подмосковный разместил на Федресурсе сообщение о намерении подать в суд заявление о своем банкротстве, однако пока такое заявление не подано. 18 июня «Химки» объявили о приостановке своей деятельности.