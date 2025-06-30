«Партизан» готов предоставить стадион российскому футболу для игры на нейтральном поле

Главный тренер «Партизана» Срджан Благоевич заявил «СЭ», что клуб готов предоставить стадион российскому футболу для международных матчей в качестве нейтральной арены.

«Я не сомневаюсь, что «Партизан» тоже готов это сделать. Без проблем. Несмотря на клубную принадлежность? Вы же знаете, какие отношения между Россией и Сербией. Мы братья. Ничего не поменялось, так что мы готовы», — сказал Благоевич «СЭ».

Летний турнир BetBoom Братский Кубок 2025 пройдет в Москве с 30 июня по 5 июля. Участники — московские «Динамо» и ЦСКА, сербские «Партизан» и ОФК. Матчи пройдут на «ВТБ Арене» и «ВЭБ Арене».