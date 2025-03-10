Якупов — о рекорде Дзюбы: «Настоящий герой нашего времени»

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов поздравил форварда «Акрона» Артема Дзюбу с рекордом по голам в российском футболе.

«Дорогой Артем, искреннее поздравляю тебя с таким значимым, историческим рекордом. Я горд, что на наших глазах своим неимоверным желанием, трудом, преодолевая все преграды на своем пути, ты достиг такой цели! Настоящий герой нашего времени, спортсмен, на которого равняется подрастающее поколение. С победой в важной битве команду «Акрон», с рекордом тебя, дорогой Артем! Ты этого заслужил», — написал хоккеист в своем Telegram-канале.

36-летний нападающий тольяттинского клуба отметился в матче с «Крыльями Советов» (2:0) в 20-м туре РПЛ. Гол стал для Дзюбы 234-м, по этому показателю он обошел Александра Кержакова (233 гола).

Дзюба забил 108 голов за «Зенит», 38 — за «Спартак», 30 — за сборную, 20 — за «Ростов», 14 — за «Томь», 12 — за «Локомотив», 6 — за «Арсенал», 5 — за «Акрон» и 1 — за «Адана Демирспор» (Турция).