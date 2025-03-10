Агент Тюкавина о психологическом состоянии игрока: «Все в порядке, никаких дурных мыслей в голове»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос «СЭ» о психологическом состоянии игрока.

«Вся семья поддерживает Костю, постоянно с ним на связи, он шутит, все в порядке. В Германии приходили болельщики «Динамо» к Косте в палату. Все в порядке, никаких дурных мыслей к нему в голову не лезет. У него характер и настрой. Возвращение должно быть не раньше срока, а как он будет готов. Костя благодарен всем, чувствует поддержку. Дорогого стоит, когда стадион скандирует твою фамилию», — сказал Сафонов «СЭ».

Форвард «Динамо» перенес операцию 6 марта. На восстановление ему понадобится около 6 месяцев.