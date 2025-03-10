Черданцев сравнил голевые рекорды Дзюбы и Овечкина

Комментатор Георгий Черданцев сравнил установленный форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой бомбардирский рекорд РПЛ с рекордом по заброшенным шайбам в НХЛ, к достижению которого близок капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

«Сегодня изменилась жизнь в российском футболе, потому что установлен рекорд. Сравнивая с Овечкиным, даже не знаю, что круче. Овечкин, конечно, тоже идет на очень крутой рекорд. Но какой круче, я даже затрудняюсь сказать. Но, поскольку я футбольный комментатор, для меня достижение Дзюбы — это, конечно, очень круто. 234 банки положить — это дорогого стоит», — заявил Черданцев в эфире «Матч ТВ».

36-летний Дзюба забил 234-й гол за свою карьеру в матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0) и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, превзойдя результат Александра Кержакова (233 гола). 39-летний Овечкин забросил 886-ю шайбу за свою карьеру в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (4:2) и сократил свое отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 9 шайб.