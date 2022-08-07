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Сегодня, 09:47

Фукс уверен, что ЦСКА сможет побороться с «Зенитом» за первое место в РПЛ

Алексей Еремин
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Защитник ЦСКА Бруно Фукс считает, что армейцы смогут навязать борьбу «Зениту» за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Да. Я уверен в том, что мы сможем побороться с «Зенитом», у нас очень хороший тренер, он очень много делает для команды. Думаю, что в этом году будут результаты лучше, чем в прошлом сезоне», — приводит ТАСС слова бразильского защитника.

В нынешнем сезоне 23-летний Фукс ни разу не появлялся на поле из-за травмы. В сезоне-2021/22 защитник принял участие в 10 матчах красно-синих и не отличился результативными действиями.

После четырех туров РПЛ красно-синие набрали 10 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Столько же очков у «Спартака» после четырех игр.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет против «Зенита» 13 августа. Начало встречи — 17.00 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/15414589

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18%

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П2

16%

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9%

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Урал 0
Спартак 2
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П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 3
Локомотив 0
Матч завершен

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
Бруно Фукс
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
2
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
5
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
6
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
7
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
8
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
9
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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6.08 15:00
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Краснодар – Локомотив
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