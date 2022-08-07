Фукс уверен, что ЦСКА сможет побороться с «Зенитом» за первое место в РПЛ

Защитник ЦСКА Бруно Фукс считает, что армейцы смогут навязать борьбу «Зениту» за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Да. Я уверен в том, что мы сможем побороться с «Зенитом», у нас очень хороший тренер, он очень много делает для команды. Думаю, что в этом году будут результаты лучше, чем в прошлом сезоне», — приводит ТАСС слова бразильского защитника.

В нынешнем сезоне 23-летний Фукс ни разу не появлялся на поле из-за травмы. В сезоне-2021/22 защитник принял участие в 10 матчах красно-синих и не отличился результативными действиями.

После четырех туров РПЛ красно-синие набрали 10 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Столько же очков у «Спартака» после четырех игр.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет против «Зенита» 13 августа. Начало встречи — 17.00 по московскому времени.