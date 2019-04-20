Наиль Измайлов: "Спасибо за поддержку в дни непростых ситуаций"

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов выступил с речью у стадиона "Открытие Арена", где проходят праздничные мероприятия в честь 97-летия московского клуба.

– Спасибо, что пришли поздравить нас. Будем делать такое каждый год теперь. Хочу сказать большое спасибо вам за большую поддержку в такие непростые дни, матчи и ситуации в клубе! Спасибо за то, что ваше сердце со "Спартаком". Нас много, мы все разные, но наша сила в единстве, только так! – сказал Измайлов. (Александр Рогулев)

"Спартак" – "Енисей": чемпионат России, онлайн-трансляция, 21 апреля, начало – в 19.00 (мск).

Наиль Измайлов: "Трудные ситуации бывают, спасибо за поддержку" pic.twitter.com/lrC284lOdc – СЭ Спартак (@spartak_se) 20 апреля 2019 г.

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