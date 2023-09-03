Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:05

Нагорных — об Изидоре: «Находимся в сфере профессиональных соглашений с футболистом»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался об инциденте с отъездом нападающего Вильсона Изидора из клуба.

— Как вам матч?

— Команда показала, что когда получается, есть настрой, выполняются установки тренера, она способна решать задачи. Во втором тайме определенная спокойность произошла — пропустили 2 гола. Концовку мы контролировали. Довели выигранный матч до победы.

— Вопрос по Изидору.

— Он наш игрок. Мы сделали официальное заявление по этому поводу. Не хотел бы давать дополнительных комментариев. Клуб достаточно подробно все изложил. Не знаю, что может говорить агент, папа или кто-то другой. Находимся в сфере профессиональных соглашений с футболистом. Будем доводить информацию оперативно.

— Что будет, если Вильсон вернется?

— Есть регламент, который предусмотрен в профессиональном футболе.

— Как вы отреагировали на эту ситуацию?

— Мы создаем максимально комфортные условия для того, чтобы игроки повышали мастерство.

— Нет опасений по иностранцам после ситуации с Изидором?

— Была ситуация с Норманном. Рассчитываем, что международные футбольные власти, которые выступают за единство футбола, сохраняли правила игры и взаимодействия.

Ранее стало известно, что перед закрытием трансферного окна футболист без согласования руководства «Локомотив» покинул территорию России и уехал во Францию, где без уведомления клуба самостоятельно прошел медосмотр в одной из команд.

Изидор перешел в «Локомотив» зимой 2022 года. Он провел 42 матча за железнодорожников, в которых забил 19 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт 23-летнего футболиста с московской командой рассчитан до лета 2026 года.

ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
Юрий Нагорных
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Футбол отстранили на 10 лет, хоккей — на 7». Разбираем громкое заявление Сергея Федорова
Михаил Шуфутинский отмечает 30-летие песни про 3 сентября
Врачи рассказали о состоянии актера Алексея Янина
Украине предрекли тяжелые последствия из-за желания атаковать Крым
СМИ сообщили о госпитализации двух батальонов ВСУ из-за вспышки легионеллеза
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 7-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
ЦСКА — «Зенит»: видео голов
Между игроками ЦСКА и Зенита произошло две потасовки после гола гостей
ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью. Онлайн-трансляция
ЦСКА в концовке упустил победу над «Зенитом»
ЦСКА — «Зенит»: Дуглас Сантос сравнял счет в концовке матча
ЦСКА — «Зенит»: Кукуян поторопился указать на 11-метровую отметку. Фернандес был в офсайде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ростов» — «Динамо»: прямая трансляция матча РПЛ

Нагорных — о Дзюбе: «Несмотря на моменты, где его пытаются выбить из колеи, он делает свое дело»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
6
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
7
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 1 : 1
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости