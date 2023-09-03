Нагорных — об Изидоре: «Находимся в сфере профессиональных соглашений с футболистом»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался об инциденте с отъездом нападающего Вильсона Изидора из клуба.

— Как вам матч?

— Команда показала, что когда получается, есть настрой, выполняются установки тренера, она способна решать задачи. Во втором тайме определенная спокойность произошла — пропустили 2 гола. Концовку мы контролировали. Довели выигранный матч до победы.

— Вопрос по Изидору.

— Он наш игрок. Мы сделали официальное заявление по этому поводу. Не хотел бы давать дополнительных комментариев. Клуб достаточно подробно все изложил. Не знаю, что может говорить агент, папа или кто-то другой. Находимся в сфере профессиональных соглашений с футболистом. Будем доводить информацию оперативно.

— Что будет, если Вильсон вернется?

— Есть регламент, который предусмотрен в профессиональном футболе.

— Как вы отреагировали на эту ситуацию?

— Мы создаем максимально комфортные условия для того, чтобы игроки повышали мастерство.

— Нет опасений по иностранцам после ситуации с Изидором?

— Была ситуация с Норманном. Рассчитываем, что международные футбольные власти, которые выступают за единство футбола, сохраняли правила игры и взаимодействия.

Ранее стало известно, что перед закрытием трансферного окна футболист без согласования руководства «Локомотив» покинул территорию России и уехал во Францию, где без уведомления клуба самостоятельно прошел медосмотр в одной из команд.

Изидор перешел в «Локомотив» зимой 2022 года. Он провел 42 матча за железнодорожников, в которых забил 19 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт 23-летнего футболиста с московской командой рассчитан до лета 2026 года.