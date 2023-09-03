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Сегодня, 19:12

Нагорных — о Дзюбе: «Несмотря на моменты, где его пытаются выбить из колеи, он делает свое дело»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о результативности нападающего Артема Дзюбы.

— Работа по поиску усиления ведется?

— Ведется.

— Количество представителей сборной России не может не радовать?

— И в других странах, например, в Албании. «Локомотив» как любой российский клуб должен работать в интересах национальной команды страны. Хотим, чтобы и дальше игроки «Локомотива» радовали болельщиков.

— Инцидент с Дзюбой?

— Мы запросили мотивировочную часть решения. Дзюба доказывает, что в чемпионате России он по-прежнему топ-игрок. Несмотря на моменты, где его пытаются выбить из колеи, он делает свое дело, — сказал Нагорных.

В текущем сезоне 35-летний нападающий провел 6 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
6
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
7
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 1 : 1
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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