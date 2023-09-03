Нагорных — о Дзюбе: «Несмотря на моменты, где его пытаются выбить из колеи, он делает свое дело»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о результативности нападающего Артема Дзюбы.

— Работа по поиску усиления ведется?

— Ведется.

— Количество представителей сборной России не может не радовать?

— И в других странах, например, в Албании. «Локомотив» как любой российский клуб должен работать в интересах национальной команды страны. Хотим, чтобы и дальше игроки «Локомотива» радовали болельщиков.

— Инцидент с Дзюбой?

— Мы запросили мотивировочную часть решения. Дзюба доказывает, что в чемпионате России он по-прежнему топ-игрок. Несмотря на моменты, где его пытаются выбить из колеи, он делает свое дело, — сказал Нагорных.

В текущем сезоне 35-летний нападающий провел 6 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.