ЦСКА на своем поле примет «Оренбург» в матче 19-го тура РПЛ в субботу, 2 марта.

Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, Россия. Начало — в 14:00 по московскому времени.

Ключевые события матча чемпионата России ЦСКА— «Оренбург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч Премьер». Начало прямого эфира — в 13.55 (мск).

ЦСКА после 18 туров набрал 28 очко и идет на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. В активе «Оренбурга» 15 баллов, команде идет на 14-м месте чемпионата России.

Последняя очная встреча соперников прошла в ноябре 2023 года завершилась победой московского клуба — 3:1.

Новости футбола РПЛ 2023/2024 — турнирная таблица, расписание матчей, календарь и результаты