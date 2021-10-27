На Украине высказались о проведении товарищеского матча между «Спартаком» и киевским «Динамо»
12:40
Известный украинский журналист Артем Франков отреагировал на инициативу ветерана «Спартака» Юрия Гаврилова провести товарищеский матч против киевского «Динамо».
«Нет, я думаю, это невозможно. В ближайшее время точно. У нас как минимум промолчат об этом. В нынешних реалиях этот матч нереален», — сказал Франков «СЭ».
С 2014 года УЕФА разводит российские и украинские команды при жеребьевке крупных европейских футбольных турниров на уровне клубов и сборных. Последняя встреча между «Спартаком» и «Динамо» состоялась 7 июля 2013 года, киевляне выиграли со счетом 2:1
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