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На Украине высказались о проведении товарищеского матча между «Спартаком» и киевским «Динамо»

12:40
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Известный украинский журналист Артем Франков отреагировал на инициативу ветерана «Спартака» Юрия Гаврилова провести товарищеский матч против киевского «Динамо».

«Нет, я думаю, это невозможно. В ближайшее время точно. У нас как минимум промолчат об этом. В нынешних реалиях этот матч нереален», — сказал Франков «СЭ».

С 2014 года УЕФА разводит российские и украинские команды при жеребьевке крупных европейских футбольных турниров на уровне клубов и сборных. Последняя встреча между «Спартаком» и «Динамо» состоялась 7 июля 2013 года, киевляне выиграли со счетом 2:1

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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