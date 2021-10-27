Певец и фанат «Спартака» Александр Градский рассказал, что думает о голкипере красно-белых Александре Максименко.

Отметим, в трех последних матчах 23-летний футболист пропустил 13 мячей. В игре с «Зенитом» в 12-м туре РПЛ в ворота «Спартака» было забито 7 голов.

«Максименко — дырка, а не вратарь в настоящий момент, он же действительно дыра. Я таких игроков называю ласково «неумейки». Его уже так шатает, что пора в санаторий отправить какой-нибудь, чтобы он полежал недели три и вышел оттуда счастливый. Максименко же сейчас забыл все, чему его в школе учили.

Максименко стоит себе на линии и, мне кажется, он просто боится, что ему травму нанесут. Матч все равно проигран, а 0:3, 0:4 или 1:7 — разницы нет, а вот если ему ногу переломает какой-нибудь очередной Ракицкий или вышедшие на замену ребята, зачем ему это надо? Оборона не играет — ну и черт с ними», — цитирует Градского Metaratings.ru.

Вратарь «Спартака» пропустил 17 из 34 ударов в створ. Это худший показатель по отражению ударов среди вратарей премьер-лиги, которые сыграли хотя бы 2 игры. Показатель ожидаемых пропущенных мячей московской команды в нынешнем сезоне — 13,6. Таким образом, Максименко пропустил на 3,4 мяча больше ожидаемого.

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин провел 17 матчей во всех турнирах, пропустив 28 мячей.

Красно-белые занимают 7-е место с 17 очками после 12 игр в Тинькофф РПЛ.