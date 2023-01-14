На сбор судей РПЛ в Турции вызваны 60 арбитров

Определились арбитры, вызванные на сбор судей РПЛ, который пройдет в Турции с 29 января по 13 февраля.

Как стало известно «СЭ, в нем примут участие Алексей Амелин, Владислав Безбородов, Ян Бобровский, Анатолий Жабченко, Сергей Иванов, Василий Казарцев, Евгений Кукуляк, Кирилл Левников, Артем Любимов, Виталий Мешков, Владимир Москалев, Игорь Панин, Иван Сиденков, Алексей Сухой, Евгений Турбин, Антон Фролов, Артем Чистяков, Павел Шадыханов, а также Николай Волошин, Роман Сафьян и Артур Федоров, в ноябре включенные в число ВАР. Кроме них приедут 39 ассистентов. Всего приглашены 60 судей и помощников.

Нет в списке Сергея Карасева и Павла Кукуяна. По всей видимости, их используют на турнире РПЛ в ОАЭ, который по срокам совпадает со сбором. Отсутствует Анастасия Пустовойтова, которая со второй половины сентября 2022 года перестала судить матчи чемпионата России и первой лиги.