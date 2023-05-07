На матче «Зенита» со «Спартаком» присутствует 48893 зрителя

На матче 26-го тура РПЛ «Зенита» со «Спартаком» присутствует 48893 зрителя. Игра проходит в Санкт-Петербурге «Газпром Арене».

Отметим, вместимость стадиона составляет 68 тысяч.

Счет к 65-й минуте — 2:1 в пользу «Зенита». Если питерцы обыграют красно-белых, они досрочно оформят чемпионство.