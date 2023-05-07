Хусаинов — о втором голе «Зенита»: «Фол очевидный. Потом будут извинения, плач»

Бывший арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал для «СЭ» два фола во время атаки питерской команды в матче 26-го тура РПЛ против «Спартака».

«При атаке «Зенита» было явное нарушение в середине поля. Ассистент не мог контролировать это нарушение, так как он был в атаке, его обязанность контролировать перспективу развития в игре. Фол очевидный, простецкий. Почему арбитр не увидел? Потом будут извинения, плач, обращения к клубу: «Извините, я проспал». Удивляет другое. Для чего ВАРовцам платят зарплату? Повторите, посмотрите. Ничего сложного бы не было посмотреть и сказать о нарушениях. До этого эпизода был момент с наступом. Это не надо рассматривать, как фол. Все свои действия он сделал. От мяча отделался», — сказал Хусаинов «СЭ».

«Зенит» ведет со счетом 2:1 после первого тайма матча 26-го тура РПЛ против «Спартака».