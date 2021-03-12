Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

На карточках «висят» четыре игрока. Кто может пропустить матч ЦСКА — «Зенит»?

13:16
Владислав Безбородов. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Владислав Безбородов. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Теги:

На судейские бригады матчей 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — ЦСКА и «Зенит» — «Ахмат» в субботу выпадет дополнительная нагрузка. Владиславу Безбородову и Виталию Мешкову нужно работать так, чтобы их потом не обвинили в попытке помочь лидерам турнира.

Дело в том, что в 23-м туре 17 марта в Москве пройдет одна из главных игр всего чемпионата ЦСКА — «Зенит». Перед ней на карточках «повисли» три армейца и один зенитовец — Никола Влашич, Мариу Фернандес, Арнор Сигурдссон и Далер Кузяев. От действий самих футболистов, а также Безбородова и Мешкова теперь зависит, «доживут» ли игроки до важнейшего матча. Хотелось бы, конечно, чтобы красно-синие и сине-бело-голубые вышли на поле в сильнейших составах.

(Александр Бобров)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
12
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир