На судейские бригады матчей 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — ЦСКА и «Зенит» — «Ахмат» в субботу выпадет дополнительная нагрузка. Владиславу Безбородову и Виталию Мешкову нужно работать так, чтобы их потом не обвинили в попытке помочь лидерам турнира.

Дело в том, что в 23-м туре 17 марта в Москве пройдет одна из главных игр всего чемпионата ЦСКА — «Зенит». Перед ней на карточках «повисли» три армейца и один зенитовец — Никола Влашич, Мариу Фернандес, Арнор Сигурдссон и Далер Кузяев. От действий самих футболистов, а также Безбородова и Мешкова теперь зависит, «доживут» ли игроки до важнейшего матча. Хотелось бы, конечно, чтобы красно-синие и сине-бело-голубые вышли на поле в сильнейших составах.

(Александр Бобров)