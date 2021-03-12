Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев высказался о предстоящем матче 22-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Пора прервать неудачную серию домашних игр. Хотелось бы уже порадовать болельщиков домашней победой. Я знаю, что будет непросто: «Ахмат» всегда выкладывается на сто процентов в матчах с нами. Но считаю, что пора прервать неудачную серию домашних игр», — цитирует Кузяева пресс-служба петербургского клуба.

Матч «Зенит» — «Ахмат» состоится в субботу, 13 марта, в Петербурге. Начало игры — в 16.30 мск.