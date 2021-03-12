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Кузяев — о матче с «Ахматом»: «Хотелось бы уже порадовать болельщиков домашней победой»

13:10
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Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев высказался о предстоящем матче 22-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Пора прервать неудачную серию домашних игр. Хотелось бы уже порадовать болельщиков домашней победой. Я знаю, что будет непросто: «Ахмат» всегда выкладывается на сто процентов в матчах с нами. Но считаю, что пора прервать неудачную серию домашних игр», — цитирует Кузяева пресс-служба петербургского клуба.

Матч «Зенит» — «Ахмат» состоится в субботу, 13 марта, в Петербурге. Начало игры — в 16.30 мск.

 

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