Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

На «Газпром Арене» установлен уникальный рекорд

Денис Вовк.
Фото ФК «Зенит»

Впервые в мире человек в одиночку сдвинул выкатное поле стадиона, заменив собой шесть из 32 тяговых механизмов, сообщает пресс-служба «Зенита». Суммарная нагрузка на шесть механизмов составляла 1,5 тысячи тонн. За 81 секунду Денису Вовку удалось сдвинуть поле на 4 метра 5 сантиметров. Вовк — атлет, который регулярно бросает вызов объектам, вес которых в сотни и тысячи раз превышает его собственный. В спортивной практике Дениса — буксировки поездов, самолетов и кораблей. Ряд рекордов спортсмена официально внесен в Книгу рекордов Гиннесса, что подтверждает их международное признание. Вовк тесно связан с Санкт-Петербургом, где живет и тренируется, а также является давним другом сине-бело-голубых. Эта связь сделала партнерство атлета с клубом естественным и органичным, а «Газпром Арену» — логичной площадкой для попытки совершить еще одно историческое достижение.

— «Газпром Арена» — особый стадион для меня, и я искренне горжусь тем, что стал частью столь уникального события — такое выпадает далеко не каждому. Признаюсь, задача была непростой: сама мысль о том, чтобы сдвинуть поле, раньше никому не приходила в голову. Для меня это по-настоящему знаковое достижение. Эмоции переполняют — сейчас даже слов не хватает, чтобы все описать, — поделился Вовк.

Проект реализован под названием «Зенит х Вовк х LADA: Миссия сдвинуть поле». Фиксацию результата провел представитель Международного союза стронгмена-силового экстрима. Присутствовавший на мероприятии заместитель президента Федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян подтвердил уникальность результата.

—  Мы зафиксировали три ключевых показателя: время, дистанцию и нагрузку, которая пришлась на спортсмена. Нагрузка была поистине колоссальной. С точки зрения исполнительского мастерства — это по-настоящему уникальный результат. Подобных прецедентов в мировой практике ранее зафиксировано не было, — отметил Агаджанян
Уникальность достижения подчеркивает сама конструкция поля: выкатные поля — редкое инженерное решение, которое реализовано лишь на ограниченном числе стадионов в мире. На домашнем стадионе сине-бело-голубых массивная платформа с газоном перемещается за пределы чаши стадиона, чтобы сохранить качество покрытия при проведении концертов и других мероприятий.

Реклама. АО «ФК «Зенит». ИНН 7812005799. ОГРН 1027810329095. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 37, лит. Щ, офис 831
0+

2VfnxwLV4qh

АРХИВ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Зенит
Читайте также
«Это не реалити-шоу!» Пилот «Ред Булл» толкнул болельщика и получил предупреждение ФИА
35-летний Ван Дейк подходит для агрессивного футбола Ираолы? Связка с Жаке пока работает
Европа с Гашеком в панике готовит шантаж, Украину могут снять с ЧМ ради России. Что произошло после решения CAS вернуть наш хоккей
Популярное видео
«Динамо» обыграло «Ахмат», «Краснодар» уступил «Родине»: видео
«Динамо» обыграло «Ахмат», «Краснодар» уступил «Родине»: видео
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Умяров заявил, что сезон-2026/27 точно проведет в «Спартаке»

Мостовой верит в интерес «Барселоны» к Касересу: «Мог привлечь внимание выступлением на ЧМ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости