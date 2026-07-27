На «Газпром Арене» установлен уникальный рекорд

Впервые в мире человек в одиночку сдвинул выкатное поле стадиона, заменив собой шесть из 32 тяговых механизмов, сообщает пресс-служба «Зенита». Суммарная нагрузка на шесть механизмов составляла 1,5 тысячи тонн. За 81 секунду Денису Вовку удалось сдвинуть поле на 4 метра 5 сантиметров. Вовк — атлет, который регулярно бросает вызов объектам, вес которых в сотни и тысячи раз превышает его собственный. В спортивной практике Дениса — буксировки поездов, самолетов и кораблей. Ряд рекордов спортсмена официально внесен в Книгу рекордов Гиннесса, что подтверждает их международное признание. Вовк тесно связан с Санкт-Петербургом, где живет и тренируется, а также является давним другом сине-бело-голубых. Эта связь сделала партнерство атлета с клубом естественным и органичным, а «Газпром Арену» — логичной площадкой для попытки совершить еще одно историческое достижение.

— «Газпром Арена» — особый стадион для меня, и я искренне горжусь тем, что стал частью столь уникального события — такое выпадает далеко не каждому. Признаюсь, задача была непростой: сама мысль о том, чтобы сдвинуть поле, раньше никому не приходила в голову. Для меня это по-настоящему знаковое достижение. Эмоции переполняют — сейчас даже слов не хватает, чтобы все описать, — поделился Вовк.

Проект реализован под названием «Зенит х Вовк х LADA: Миссия сдвинуть поле». Фиксацию результата провел представитель Международного союза стронгмена-силового экстрима. Присутствовавший на мероприятии заместитель президента Федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян подтвердил уникальность результата.

— Мы зафиксировали три ключевых показателя: время, дистанцию и нагрузку, которая пришлась на спортсмена. Нагрузка была поистине колоссальной. С точки зрения исполнительского мастерства — это по-настоящему уникальный результат. Подобных прецедентов в мировой практике ранее зафиксировано не было, — отметил Агаджанян

Уникальность достижения подчеркивает сама конструкция поля: выкатные поля — редкое инженерное решение, которое реализовано лишь на ограниченном числе стадионов в мире. На домашнем стадионе сине-бело-голубых массивная платформа с газоном перемещается за пределы чаши стадиона, чтобы сохранить качество покрытия при проведении концертов и других мероприятий.