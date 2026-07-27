На «Газпром Арене» установлен уникальный рекорд
Впервые в мире человек в одиночку сдвинул выкатное поле стадиона, заменив собой шесть из 32 тяговых механизмов, сообщает пресс-служба «Зенита». Суммарная нагрузка на шесть механизмов составляла 1,5 тысячи тонн. За 81 секунду Денису Вовку удалось сдвинуть поле на 4 метра 5 сантиметров. Вовк — атлет, который регулярно бросает вызов объектам, вес которых в сотни и тысячи раз превышает его собственный. В спортивной практике Дениса — буксировки поездов, самолетов и кораблей. Ряд рекордов спортсмена официально внесен в Книгу рекордов Гиннесса, что подтверждает их международное признание. Вовк тесно связан с Санкт-Петербургом, где живет и тренируется, а также является давним другом сине-бело-голубых. Эта связь сделала партнерство атлета с клубом естественным и органичным, а «Газпром Арену» — логичной площадкой для попытки совершить еще одно историческое достижение.
— «Газпром Арена» — особый стадион для меня, и я искренне горжусь тем, что стал частью столь уникального события — такое выпадает далеко не каждому. Признаюсь, задача была непростой: сама мысль о том, чтобы сдвинуть поле, раньше никому не приходила в голову. Для меня это по-настоящему знаковое достижение. Эмоции переполняют — сейчас даже слов не хватает, чтобы все описать, — поделился Вовк.
Проект реализован под названием «Зенит х Вовк х LADA: Миссия сдвинуть поле». Фиксацию результата провел представитель Международного союза стронгмена-силового экстрима. Присутствовавший на мероприятии заместитель президента Федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян подтвердил уникальность результата.
— Мы зафиксировали три ключевых показателя: время, дистанцию и нагрузку, которая пришлась на спортсмена. Нагрузка была поистине колоссальной. С точки зрения исполнительского мастерства — это по-настоящему уникальный результат. Подобных прецедентов в мировой практике ранее зафиксировано не было, — отметил Агаджанян
Уникальность достижения подчеркивает сама конструкция поля: выкатные поля — редкое инженерное решение, которое реализовано лишь на ограниченном числе стадионов в мире. На домашнем стадионе сине-бело-голубых массивная платформа с газоном перемещается за пределы чаши стадиона, чтобы сохранить качество покрытия при проведении концертов и других мероприятий.
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|+/-
|О
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1
|Динамо
|13
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|1
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|21-12
|28
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2
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
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3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
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4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
10
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
14
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|10
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Александр Соболев
Зенит
|8
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Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
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Педро
Зенит
|6
|
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Маркиньос
Спартак
|4
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
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Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1