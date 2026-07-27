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Умяров заявил, что сезон-2026/27 точно проведет в «Спартаке»

Алина Савинова

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопрос о своем будущем на фоне слухов об интересе к нему из Испании.

Ранее сообщалось, что 26-летним игроком интересуются клубы Ла лиги.

«Я — игрок «Спартака» на 100%. Готов выкладываться каждый день. Этот сезон проведу в «Спартаке»? Да, в любом случае», — цитирует Умярова Sport24.

Умяров играет за «Спартак» с 2019 года, его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2029-го. На счету полузащитника 205 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами и 7 результативными передачами.

Источник: Sport24
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Наиль Умяров
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
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 10
Александр Соболев
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 8
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Иван Обляков

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 7
П
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Зенит

 6
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Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Ахмат

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Рубин

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