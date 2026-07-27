Умяров заявил, что сезон-2026/27 точно проведет в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопрос о своем будущем на фоне слухов об интересе к нему из Испании.

Ранее сообщалось, что 26-летним игроком интересуются клубы Ла лиги.

«Я — игрок «Спартака» на 100%. Готов выкладываться каждый день. Этот сезон проведу в «Спартаке»? Да, в любом случае», — цитирует Умярова Sport24.

Умяров играет за «Спартак» с 2019 года, его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2029-го. На счету полузащитника 205 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами и 7 результативными передачами.