Мостовой верит в интерес «Барселоны» к Касересу: «Мог привлечь внимание выступлением на ЧМ»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Барселоны» к защитнику «Динамо» Хуану Касересу.

«В любую информацию верю. Правда ли это? Это уже другой вопрос. Но доля правды в этом может быть. Он испаноговорящий, играл на чемпионате мира. Вполне мог своим выступлением на ЧМ-2026 привлечь внимание «Барселоны», — сказал Мостовой «СЭ».

По информации Toro Futbolero, представители каталонского клуба обратили внимание на 26-летнего футболиста во время чемпионата мира-2026 и остались под впечатлением от его игры за сборную Парагвая.