Тренер «Спартака» Андреас Хинкель признал, что команда не заслуживала набрать очки в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (0:1).

— Мы очень расстроены, — сказал Хинкель в эфире «Матч Премьер». — Расстроены не только счетом, но и тем, как мы играли. Было такое ощущение, что игрокам не хватило настроя, не было 100-процентной выкладки. Это можно сказать по всей игре. Мы сегодня заслужили поражение своей игрой.

Про последние 15 минут сложно что-то сказать. Соперник сел в глубокую оборону после удаления, которую сложно взламывать. Больше беспокоят первый тайм. Игра была далека от идеала. Не наш день был.