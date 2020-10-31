«Мы заслужили поражение своей игрой». Хинкель — о матче с «Ростовом»
Тренер «Спартака» Андреас Хинкель признал, что команда не заслуживала набрать очки в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (0:1).
— Мы очень расстроены, — сказал Хинкель в эфире «Матч Премьер». — Расстроены не только счетом, но и тем, как мы играли. Было такое ощущение, что игрокам не хватило настроя, не было 100-процентной выкладки. Это можно сказать по всей игре. Мы сегодня заслужили поражение своей игрой.
Про последние 15 минут сложно что-то сказать. Соперник сел в глубокую оборону после удаления, которую сложно взламывать. Больше беспокоят первый тайм. Игра была далека от идеала. Не наш день был.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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