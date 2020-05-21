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«Мы ничего не скроем». Представитель «Оренбурга» — о проверках команды на коронавирус

16:50
Сергей Терехов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Сергей Терехов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин в интервью «СЭ» отреагировал на информацию, опубликованную в Telegram-канале «Футбольный Биги» о том, что у трех игроков, а также члена тренерского штаба команды были обнаружены антитела к коронавирусу.

— Завтра будет четкая информация: после обеда на официальном сайте, — сказал Столыпин. — После полудня. Четкая и железная информация. Не волнуйтесь, мы все вам объявим. Дождитесь официального подтверждения. Не волнуйтесь, мы ничего не скроем. Сейчас еще идет проверка. У нас все нормально. (Наталья Юрина)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




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