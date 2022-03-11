Газизов заявил, что хочет дождаться резолютивной части по делу против «Спартака»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов кратко прокомментировал ход судебного процесса против владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Давайте дождемся резолютивной части. Там все будет ясно», — сказал Газизов «СЭ».

Сегодня, 11 марта, представитель «Спартака» Елена Чачуа рассказала о ходе судебного дела между Газизовым и Федуном, отметив, что суд вынес решение и отказал в удовлетворении иска Газизова в полном объеме.

Напомним, 11 июня суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда — общая сумма составляет почти 400 миллионов рублей. Ранее сторона Газизова также выиграла процесс в Арбитражном суде Москвы. По обоим делам поданы апелляционные жалобы.

7 декабря Верховный суд Башкирии отказал Газизову в удовлетворении требований в полном объеме от «Спартака».

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.