В «Спартаке» заявили, что Шамиль Газизов проиграл судебное дело в полном объеме

Представитель «Спартака» Елена Чачуа рассказала «СЭ» о ходе судебного дела между генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым и владельцем красно-белых Леонидом Федуном.

«Суд вынес решение, — сказала Чачуа «СЭ». — Он отказал удовлетворение иска Шамиля Газизова в полном объеме. Было несколько требований: о признании незаконным увольнения, о восстановлении на работе, о выплате выходного пособия. Во всем этом ему отказали. На данный момент он проиграл дело. Оспорить может любая сторона, которая недовольна решением. С точки зрения закона мы были уверены в своей позиции. Мы знали, что такой иск невозможно удовлетворить. С одной стороны, Шамиль Газизов продолжает обжаловать решение об отказе ему выплате выходного пособия, а с другой стороны, он хочется восстановиться на работе. Одновременно делать это нельзя, нужно что-то выбрать. По делам такой категории обязательное участие прокурора, сегодня он присутствовал. Прокурор принял нашу позицию — просил отказать в удовлетворении иска. Мы довольны решением».

11 июня суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда — общая сумма составляет почти 400 миллионов рублей. Ранее сторона Газизова также выиграла процесс в Арбитражном суде Москвы. По обоим делам поданы апелляционные жалобы.

7 декабря Верховный суд Башкирии отказал Газизову в удовлетворении требований в полном объеме от «Спартака».

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.