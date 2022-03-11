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В «Спартаке» заявили, что Шамиль Газизов проиграл судебное дело в полном объеме

В «Спартаке» заявили, что Газизов проиграл судебное дело в полном объеме
Артем Бухаев
Корреспондент
Владелец «Спартака» Леонид Федун и Шамиль Газизов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Представитель «Спартака» Елена Чачуа рассказала «СЭ» о ходе судебного дела между генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым и владельцем красно-белых Леонидом Федуном.

«Суд вынес решение, — сказала Чачуа «СЭ». — Он отказал удовлетворение иска Шамиля Газизова в полном объеме. Было несколько требований: о признании незаконным увольнения, о восстановлении на работе, о выплате выходного пособия. Во всем этом ему отказали. На данный момент он проиграл дело. Оспорить может любая сторона, которая недовольна решением. С точки зрения закона мы были уверены в своей позиции. Мы знали, что такой иск невозможно удовлетворить. С одной стороны, Шамиль Газизов продолжает обжаловать решение об отказе ему выплате выходного пособия, а с другой стороны, он хочется восстановиться на работе. Одновременно делать это нельзя, нужно что-то выбрать. По делам такой категории обязательное участие прокурора, сегодня он присутствовал. Прокурор принял нашу позицию — просил отказать в удовлетворении иска. Мы довольны решением».

11 июня суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда — общая сумма составляет почти 400 миллионов рублей. Ранее сторона Газизова также выиграла процесс в Арбитражном суде Москвы. По обоим делам поданы апелляционные жалобы.

7 декабря Верховный суд Башкирии отказал Газизову в удовлетворении требований в полном объеме от «Спартака».

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.

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ФК Спартак (Москва)
ФК Уфа
Шамиль Газизов
4
4
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
Результаты / календарь
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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