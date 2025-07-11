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11 июля 2025, 08:40

Мусаев рассказал, насколько велика вероятность отъезда Сперцяна

Игорь Рабинер
Обозреватель
Мурад Мусаев и Эдуард Сперцян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью обозревателю «СЭ» ответил на вопрос, насколько велика вероятность отъезда за рубеж капитана команды Эдуарда Сперцяна, а также высказался о том, готов ли Данила Козлов его заменить.

— А трудно ли было удержать в последний год от отъезда Эдуарда Сперцяна?

— Мы его не удерживали. Он здесь дома, и он мечтал привести «Краснодар» к титулу. Не было такого, чтобы он хотел уйти, а мы его остановили. Все происходило и происходит органично.

Может ли он уйти сейчас? Такая вероятность есть. Клуб не любит, чтобы трансферы были в конце окна. Но думаю, что Эдо может быть спокоен и должен понимать, что при очень хорошем предложении сможет уйти. Будет такая ситуация, как у Матвея, уйдет. Не говорю, что это должен быть клуб уровня «ПСЖ». Но если это будет большой клуб и Эдик поймет, что должен сделать этот шаг, он его сделает.

Никто не будет его здесь искусственно задерживать. При этом мы сказали ему, что хотим, чтобы он оставался в «Краснодаре». Говорили: «Ты здесь растешь, ты три года подряд лучший полузащитник, ты чемпион России, ты лидер клуба и сборной Армении». И, поверьте, у него нет такого, чтобы уйти во что бы то ни стало. Нет, у него сейчас все хорошо, особенно после чемпионства. Сперцян может написать здесь еще много славных страниц.

— Козлов уже готов заменить Сперцяна, если тот уедет?

— На этот вопрос мы могли бы получить ответ, только увидев это в действии. Даня провел нормальный первый сезон. Стал чемпионом, забивал и отдавал. Конечно, ему хотелось бы играть больше, но конкуренция высокая, поэтому посмотрим в процессе. Все зависит от него. Он знает, над чем работать и куда двигаться дальше.

Козлов — игрок другого склада по сравнению с Эдиком. У Сперцяна очень тонкий пас, он способен разрезать передачей всю оборону. Главная сильная сторона Козлова — объем. То есть он за счет движения может получать мяч в свободных зонах, добегать в штрафную и закрывать ее из глубины, выбегая и завершая. И если заменять Эдика на Даню, надо несколько менять всю структуру.

— Но вы видите Козлова именно «десяткой» или на фланге?

— Думаю, он может играть и «десятку», и «восьмерку», и слева, и справа на фланге, как это было в «Балтике». Тот же Черников — «шестерка» и «восьмерка», Кривцов — «восьмерка» и «десятка»... Сейчас, когда ты можешь играть на нескольких позициях, это только плюс.

Мурад Мусаев.«Этот «Краснодар» был не таким красивым, но самым рабочим и боевым». Вторая часть интервью с Мурадом Мусаевым
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Мурад Мусаев
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 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
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 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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 3
Никита Кривцов
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Мирлинд Даку

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Педро

Зенит

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Илья Рожков
Илья Рожков

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 1 1 0
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Ахмат

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Оренбург

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