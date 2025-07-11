Мусаев рассказал, насколько велика вероятность отъезда Сперцяна
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью обозревателю «СЭ» ответил на вопрос, насколько велика вероятность отъезда за рубеж капитана команды Эдуарда Сперцяна, а также высказался о том, готов ли Данила Козлов его заменить.
— А трудно ли было удержать в последний год от отъезда Эдуарда Сперцяна?
— Мы его не удерживали. Он здесь дома, и он мечтал привести «Краснодар» к титулу. Не было такого, чтобы он хотел уйти, а мы его остановили. Все происходило и происходит органично.
Может ли он уйти сейчас? Такая вероятность есть. Клуб не любит, чтобы трансферы были в конце окна. Но думаю, что Эдо может быть спокоен и должен понимать, что при очень хорошем предложении сможет уйти. Будет такая ситуация, как у Матвея, уйдет. Не говорю, что это должен быть клуб уровня «ПСЖ». Но если это будет большой клуб и Эдик поймет, что должен сделать этот шаг, он его сделает.
Никто не будет его здесь искусственно задерживать. При этом мы сказали ему, что хотим, чтобы он оставался в «Краснодаре». Говорили: «Ты здесь растешь, ты три года подряд лучший полузащитник, ты чемпион России, ты лидер клуба и сборной Армении». И, поверьте, у него нет такого, чтобы уйти во что бы то ни стало. Нет, у него сейчас все хорошо, особенно после чемпионства. Сперцян может написать здесь еще много славных страниц.
— Козлов уже готов заменить Сперцяна, если тот уедет?
— На этот вопрос мы могли бы получить ответ, только увидев это в действии. Даня провел нормальный первый сезон. Стал чемпионом, забивал и отдавал. Конечно, ему хотелось бы играть больше, но конкуренция высокая, поэтому посмотрим в процессе. Все зависит от него. Он знает, над чем работать и куда двигаться дальше.
Козлов — игрок другого склада по сравнению с Эдиком. У Сперцяна очень тонкий пас, он способен разрезать передачей всю оборону. Главная сильная сторона Козлова — объем. То есть он за счет движения может получать мяч в свободных зонах, добегать в штрафную и закрывать ее из глубины, выбегая и завершая. И если заменять Эдика на Даню, надо несколько менять всю структуру.
— Но вы видите Козлова именно «десяткой» или на фланге?
— Думаю, он может играть и «десятку», и «восьмерку», и слева, и справа на фланге, как это было в «Балтике». Тот же Черников — «шестерка» и «восьмерка», Кривцов — «восьмерка» и «десятка»... Сейчас, когда ты можешь играть на нескольких позициях, это только плюс.
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|+/-
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1
|Зенит
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|8-0
|6
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2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
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3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
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4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
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5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
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6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
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7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
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8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
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9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
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10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
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12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
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13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
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14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
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15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
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16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
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Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
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Натан Гассама
Балтика
|2
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Андрей Лангович
Ростов
|2
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Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0