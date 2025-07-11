Мусаев рассказал, насколько велика вероятность отъезда Сперцяна

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью обозревателю «СЭ» ответил на вопрос, насколько велика вероятность отъезда за рубеж капитана команды Эдуарда Сперцяна, а также высказался о том, готов ли Данила Козлов его заменить.

— А трудно ли было удержать в последний год от отъезда Эдуарда Сперцяна?

— Мы его не удерживали. Он здесь дома, и он мечтал привести «Краснодар» к титулу. Не было такого, чтобы он хотел уйти, а мы его остановили. Все происходило и происходит органично.

Может ли он уйти сейчас? Такая вероятность есть. Клуб не любит, чтобы трансферы были в конце окна. Но думаю, что Эдо может быть спокоен и должен понимать, что при очень хорошем предложении сможет уйти. Будет такая ситуация, как у Матвея, уйдет. Не говорю, что это должен быть клуб уровня «ПСЖ». Но если это будет большой клуб и Эдик поймет, что должен сделать этот шаг, он его сделает.

Никто не будет его здесь искусственно задерживать. При этом мы сказали ему, что хотим, чтобы он оставался в «Краснодаре». Говорили: «Ты здесь растешь, ты три года подряд лучший полузащитник, ты чемпион России, ты лидер клуба и сборной Армении». И, поверьте, у него нет такого, чтобы уйти во что бы то ни стало. Нет, у него сейчас все хорошо, особенно после чемпионства. Сперцян может написать здесь еще много славных страниц.

— Козлов уже готов заменить Сперцяна, если тот уедет?

— На этот вопрос мы могли бы получить ответ, только увидев это в действии. Даня провел нормальный первый сезон. Стал чемпионом, забивал и отдавал. Конечно, ему хотелось бы играть больше, но конкуренция высокая, поэтому посмотрим в процессе. Все зависит от него. Он знает, над чем работать и куда двигаться дальше.

Козлов — игрок другого склада по сравнению с Эдиком. У Сперцяна очень тонкий пас, он способен разрезать передачей всю оборону. Главная сильная сторона Козлова — объем. То есть он за счет движения может получать мяч в свободных зонах, добегать в штрафную и закрывать ее из глубины, выбегая и завершая. И если заменять Эдика на Даню, надо несколько менять всю структуру.

— Но вы видите Козлова именно «десяткой» или на фланге?

— Думаю, он может играть и «десятку», и «восьмерку», и слева, и справа на фланге, как это было в «Балтике». Тот же Черников — «шестерка» и «восьмерка», Кривцов — «восьмерка» и «десятка»... Сейчас, когда ты можешь играть на нескольких позициях, это только плюс.