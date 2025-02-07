Мусаев рассказал, как должен играть «Краснодар» во второй половине сезона РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о второй части сезона РПЛ.

«Чемпионат России очень сложный, каждая команда может доставить проблему другой, мы то увидели на примере последних матчей Зенита. Поэтому работы много. Будет очень много тяжелых матчей, где будет 50 на 50.

Помимо того, что мы должны хорошо играть, у нас должен быть дух победителя. Мы ложны быть единым целым. Футбол непредсказуем, может произойти все. Я знаю, что мы отдадим все наши силы и знания», — цитирует Мусаева «ВсеПроСпорт».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» занимает первое место (39 очков), «Зенит» (39 очков) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. На третьем месте — «Спартак» (37 очков).