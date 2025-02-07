Тукманов — о «Зените»: «Для того, чтобы быть первым, надо комплектоваться сильными футболистами»

Бывший гендиректор РФС Александр Тукманов поделился мнением о трансферной политике «Зенита» в зимнее трансферное окно.

«Зенит» — команда, которая хочет всегда быть первой. И последние пять сезонов ей это удается. Поэтому деньги там не главное, на мой взгляд. Главное — результат, а результат — это быть первым в России. Отсюда и такая их тактика, стратегия, так они себя ведут. И ведут не первый год. Для того, чтобы быть первым, надо комплектоваться сильными футболистами. Наверное, наши отечественные игроки, которыми располагает «Зенит», по мнению руководства клуба и тренера сегодня не могут добиться этих результатов. В обойме есть 5-6 человек, которые могут выйти на подмену», — приводит слова Тукманова Vprognoze.ru.

Ранее «Зенит» приобрел 24-летнего бразильского вингера Луиса Энрике у «Ботафого» за 33 миллиона евро.