Мусаев — о победе над «Оренбургом»: «Ребята в очередной раз показали, что у нас есть характер»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что его подопечные проявили характер в матче с «Оренбургом» в 29-м туре РПЛ (2:1).

«Оренбург» создал нам трудности. У нас были простые потери, пришлось много бегать без мяча, но к середине тайма мы стали создавать моменты, отыгрались, был удар в штангу и хорошие подходы.

Во втором тайме ребята отлично сработали, видно, что привыкли к полю. Единственное, не хватило третьего и четвертого гола, были хорошие возможности. Надо было забивать и спокойнее заканчивать. Тем не менее не помню больших моментов у наших ворот. Очень важный матч, ребята в очередной раз показали, что у нас есть характер», — сказал Мусаев после матча.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 64 очками. «Оренбург» находится на 15-м месте с 19 очками.