Мусаев признан лучшим тренером сезона в России по версии РФС

Бюро исполкома РФС признало Мурада Мусаева, возглавляющего «Краснодар», лучшим тренером России по итогам сезона-2024/25.

Мусаев вернулся в южный клуб в марте 2024 года. В прошедшем сезоне «быки» под его руководством впервые в своей истории стали чемпионами страны. В борьбе за золотые медали РПЛ «Краснодар» опередил «Зенит» на одно очко.

Ранее 41-летний Мусаев также победил в номинации «Лучший тренер сезона» на премии «Winline Герои РПЛ».