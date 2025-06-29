Футбол
29 июня, 11:38

Мусаев признан лучшим тренером сезона в России по версии РФС

Алина Савинова

Бюро исполкома РФС признало Мурада Мусаева, возглавляющего «Краснодар», лучшим тренером России по итогам сезона-2024/25.

Мусаев вернулся в южный клуб в марте 2024 года. В прошедшем сезоне «быки» под его руководством впервые в своей истории стали чемпионами страны. В борьбе за золотые медали РПЛ «Краснодар» опередил «Зенит» на одно очко.

Ранее 41-летний Мусаев также победил в номинации «Лучший тренер сезона» на премии «Winline Герои РПЛ».

Мурад Мусаев
  • zg

    Богданыч,завязывай с овощами,а то не видать тебе больше такой премии!)))

    29.06.2025

  • ViktorDiktor®

    Бюро исполкома РФС работает даже в выходные ..трудяги)

    29.06.2025

    • РФС назвал Батракова лучшим молодым футболистом России в сезоне-2024/25

    РФС назвал «Краснодар» лучшей командой России по итогам сезона-2024/25
