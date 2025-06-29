РФС назвал «Краснодар» лучшей командой России по итогам сезона-2024/25

Бюро исполкома РФС признало «Краснодар» лучшей командой России по итогам сезона-2024/25.

В минувшем сезоне «быки» впервые в истории выиграли чемпионат России, набрав 67 очков в 30 матчах.

12 июля «Краснодар» встретится с ЦСКА в м атче OLIMPBET Суперкубка России. Игра пройдет в Казани.



