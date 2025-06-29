Футбол
29 июня, 11:42

РФС назвал «Краснодар» лучшей командой России по итогам сезона-2024/25

Сергей Ярошенко

Бюро исполкома РФС признало «Краснодар» лучшей командой России по итогам сезона-2024/25.

В минувшем сезоне «быки» впервые в истории выиграли чемпионат России, набрав 67 очков в 30 матчах.

12 июля «Краснодар» встретится с ЦСКА в матче OLIMPBET Суперкубка России. Игра пройдет в Казани.


  • zg

    Статистика:если у вадика прибавляется в рейтинге,это он сам себя плюсует своими лже вадиками,если у кого то куча минусов,это вадик и лже вадики!Адьес,мразота!

    29.06.2025

  • SuperDennis

    В советские времена редакции различных печатных изданий (Труд, Социалистическая индустрия, Сов.спорт и т.д.) присуждали символические призы "командам мастеров", как их называли. За волю к победе, приз честной игры (типа фэйр-плей) и др. И был там такой загадочный приз - Двумя составами. Т. е. основа плюс турнир дублеров. Там зачастую были очень неожиданные победители. А тут действительно всё на поверхности: кто чемпион - тот лучший.

    29.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Статистика: Если в новости единственный комментарий (1) = то он твой в 9и случаях из 10, что и подтвержает О - затычке в каждой бочке и глупом неудачнике Селяви

    29.06.2025

  • инок

    Согласен с вами, бессмысленна сама идея отдельной номинации "лучшая команда", когда весь смысл чемпионата как раз в определении лучшей команды.

    29.06.2025

  • zg

    :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:Какая же ты нелепость!:laughing::laughing::laughing::laughing:

    29.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Красно-бледному лузеру-неудачнику-гомику слова НЕ давали, т.к. ты в каждой бочке ЗАТЫЧКА-плесень ((...

    29.06.2025

  • zg

    Опять в дурке проглядели?!Вадик,ну ты хоть смотри,кому свое фуфло гонишь,ладно бы,молодому,неопытному...Тьфу,ни ума,ни стыда,ни совести!

    29.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Дэн! Какой Батраков, Кисляк и Барко с Угальде ?! 1) Футбол - коллективный вид спорта. Перечисленные тобой футболисты из команд лузеров. Кисляк запомнился пиаром лишь весной. 2) Кто чемпион, тот и лучший! А Кордоба, Сперцян или вратарь на "А" - это и есть вкусовщина, которая лично мне по-барабану. 3) Формула Кубка совсем даже не загадочная, а весьма понятная. В чемпе москоу-клубы лузеры, поэтому Алаевым эта тема и придумана под них. Спартак, после прихода А. , при старой формуле провёл подряд 8 ! матчей в Москве, и не выезжая за пределы МКАДа выиграл трофей "России". Динама с этой столичной формулой должна была брать его весной, проведя ажЪ 9 ! из 11 матчей в Москве. Что-то сломалось - не покатило. Поэтому в финал затащили ЦСКА, прибив в 1/2 Зенит, и загнав до потери пульса Ростов, который из 13 матчей 10 провёл на выезде (4 кубковых подряд в гостях) Это и есть Футбол по-москосски: Кто угодно,-Только не Зенит = с 7ю судейскими ошибками против Зенита, и с 7ю - в пользу Краснодара:soccer:

    29.06.2025

  • Горын

    При 12ти судейских ошибках в их пользу, сложно было не занять 1 место.

    29.06.2025

  • SuperDennis

    При выборе лучшего игрока (признали Кордобу) еще можно сослаться на вкусовщину. Кто-то отмечает Сперцяна, как капитана и наиболее ценного игрока. В Москве обращают внимание на Батракова, Кисляка и Барко с Угальде. Тут согласен - нет четкого критерия, кто лучше. А в случае выборы команды все просто. Кто чемпион, тот и лучший. Что касается Кубка с его загадочной формулой с групповым этапом - его сложно принимать в расчет.

    29.06.2025

  • Vadim Ivanov

    По победным матчам в чемпионате + кубке Краснодар делит 4-5е место с Локомотивом, вот и думали кого признать... РФС такой РФС ):( Победы/поражения в сезоне 2024/2025 во всех турнирах: 1 Зенит 31-6 = +25 2 ЦСКА 26-7 = +19 3 Краснодар 24-8 = +16 4 Локо 24-9 = +15 5 Спартак 25-11 = +14 6 Динамо 21-11 = +10 7 Ростов 17-17 = 0 8 Рубин 16-16 = 0

    29.06.2025

  • AZ

    А что, много вариантов было?)))

    29.06.2025

  • SuperDennis

    Какая неожиданная новость! А кого они могли ещё признать, если Краснодар чемпион?

    29.06.2025

  • Спартак 98

    А чё не Химки то ?

    29.06.2025

  • инок

    Краснодар и Галицкий залужили это звание. Удачи им и в Суперкубке.

    29.06.2025

  • zg

    Чудеса!Калдыри да колдобины...

    29.06.2025

    • Мусаев признан лучшим тренером сезона в России по версии РФС

    РФС назвал Кордобу лучшим футболистом России в сезоне-2024/25
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

