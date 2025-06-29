Футбол
29 июня, 11:32

РФС назвал Батракова лучшим молодым футболистом России в сезоне-2024/25

Алина Савинова

Бюро исполкома РФС признало полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова лучшим молодым футболистом России по итогам сезона-2024/25.

В минувшем сезоне 20-летний игрок провел 37 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забив 15 мячей и отдав 9 голевых передач. В ноябре 2024 года он впервые был вызван в сборную страны и сыграл за нее 5 матчей, отметившись 2 голами.

Ранее полузащитник «Локомотива» также стал обладателем награды лучшему молодому футболисту сезона на премии «Winline Герои РПЛ-2024/25».

Алексей Батраков
  • руслан магомедов

    Крашенный уже не молодой. Второй чалый на отъезд в Грецию, или сосьедаду.

    29.06.2025

  • Степочкин

    Ну вообще-то 16 мячей, а не 15... И почему молодой? От скольки не молодой? А Ямаль молодой или уже достоин золотого мяча?Может Ямалю дать пока приз как молодому какой-нибудь и подождать вручать золотой мяч? Так почему Батракому - молодой, а Кордобе с худшей статистикой 12 мячей - лучший ? Как такое может быть , если играют в один и тот же футбол, в одних и тех же условиях? Вы бы еще дали ему титул - лучший юный , а лучший молодой дали бы Угальде, чтоб уж совсем поржать.. А еще лучше Кордоба лучший бомбардир РПЛ с 12-ю голами, а Угальде лучший молодой бомбардр с 17-ю голами, Даку лучший бомбардир среднего возраста. с 15-ю голами. :grin::relaxed:????:joy: Кордобу все равно надо выделить как лучшего ,хоть как-то, ну нравится он вам и все тут))..

    29.06.2025

  • zg

    Логично,не поспоришь.

    29.06.2025

    Мусаев признан лучшим тренером сезона в России по версии РФС
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

