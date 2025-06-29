РФС назвал Батракова лучшим молодым футболистом России в сезоне-2024/25

Бюро исполкома РФС признало полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова лучшим молодым футболистом России по итогам сезона-2024/25.

В минувшем сезоне 20-летний игрок провел 37 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забив 15 мячей и отдав 9 голевых передач. В ноябре 2024 года он впервые был вызван в сборную страны и сыграл за нее 5 матчей, отметившись 2 голами.

Ранее полузащитник «Локомотива» также стал обладателем награды лучшему молодому футболисту сезона на премии «Winline Герои РПЛ-2024/25».