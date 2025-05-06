Футбол
6 мая, 11:36

Мусаев, Николич и Осинькин претендуют на награду лучшему тренеру апреля в РПЛ

Алина Савинова
Мурад Мусаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

РПЛ назвала кандидатов на звание лучшего тренера месяца по итогам апреля.

В число претендентов на награду вошли Мурад Мусаев («Краснодар» — 9 очков в 4 матчах и первое место в турнирной таблице), Сергей Семак («Зенит» — 8 очков, 4 матча, 2-е место), Марко Николич (ЦСКА — 10 очков, 4 матча, 3-е место), Рашид Рахимов («Рубин» — 7 очков, 4 матча, 7-е место) и Игорь Осинькин («Крылья Советов» — 8 очков, 4 матча, 9-е место).

Победитель будет определен путем голосования среди экспертов РПЛ, экспертов телеканала-вещателя и болельщиков. Отмечается, что от лиги проголосуют Андрей Аршавин, Эдуард Мор, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян.

Источник: https://premierliga.ru/news/rfpl/news_32076.html
Мурад Мусаев
Рашид Рахимов
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Игорь Осинькин
Марко Николич
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Спринт

    Никто из перечисленных себя грамотным тренером не проявил в срединном месяце весны. Насмешил список неких .. от РПЛ, сугубо невостребованных горлопанов .. **

    07.05.2025

  • МачоМэн

    лучший тренер апреля - николич

    06.05.2025

  • ksv-65

    А как же в АПРЕЛЕ, лучший тренер Краснодар?? 13 апреля ДЕСЛАКАЦИЯ Зенит - Краснодар 4 - 1!!! Спорт-Экспресс ..желтушка, полное дерьмо. Понятно за бывший сезон, то тогда Мусаев, понятно, но вот в апреле..полное дерьмо!!

    06.05.2025

  • SPT

    И Сережа тоже?

    06.05.2025

  • Футболист Сапогов

    На счет судейства согласен. У Краснодара самое лояльное судейство. Думается десяток очков у них судейские. Но чемпионство этого года от них не уйдет.

    06.05.2025

  • LifeTV

    Николича нужно вычеркнуть. Не годится он на роль лучшего. У Мусаева один провал. У Николича их множество Команда ЦСКА под его руководством скатится из тройки. Третьего тренера даже не рассматриваю.

    06.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Мусик явно притянут за уши он лишний. Все его победы это пухлые конверты судейкам. Команда стала почти командой костоломов, только одних за это наказывают , а гнилую просрочку нет. И эти бесконечные левые пенали в концовке сезона. :weary:

    06.05.2025

  • чуфар

    Да... ну какой там Осинькин, его выпрут из Крыльев.

    06.05.2025

  • чуфар

    Ну понятно, что Мусаев.

    06.05.2025

  • @CSKA@

    Мусаев однозначно, если 1 место.

    06.05.2025

  • инок

    Николич или Мусаев. А по Семаку просто уже надоело..

    06.05.2025

  • meat58

    Мусаев .

    06.05.2025

    • Глава совета директоров «Динамо»: «Контракт с Личкой расторгнут»

    Президент «Оренбурга» Волженкин — о долге «Химок» за Веру: «Мы могли потратить эту сумму на других футболистов»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

