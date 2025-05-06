Мусаев, Николич и Осинькин претендуют на награду лучшему тренеру апреля в РПЛ
РПЛ назвала кандидатов на звание лучшего тренера месяца по итогам апреля.
В число претендентов на награду вошли Мурад Мусаев («Краснодар» — 9 очков в 4 матчах и первое место в турнирной таблице), Сергей Семак («Зенит» — 8 очков, 4 матча, 2-е место), Марко Николич (ЦСКА — 10 очков, 4 матча, 3-е место), Рашид Рахимов («Рубин» — 7 очков, 4 матча, 7-е место) и Игорь Осинькин («Крылья Советов» — 8 очков, 4 матча, 9-е место).
Победитель будет определен путем голосования среди экспертов РПЛ, экспертов телеканала-вещателя и болельщиков. Отмечается, что от лиги проголосуют Андрей Аршавин, Эдуард Мор, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян.
