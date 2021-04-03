Мусаев надеется, что «Краснодар» не уступит «Ахмату» в агрессии и жесткости

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата».

«Позади ли травмы Сафонова? Надеюсь, что да, — сказал специалист в эфире канала «Матч премьер». — Он сыграл матч за молодежную команду, провел две недели полноценных тренировок. Да, пауза на матчи сборных пошла на пользу. Нужно было передохнуть.

Было много негатива, не могли победить. Надеюсь, дальше пойдет лучше. Перезагрузилась ли команда? Трудно сказать, все покажет игра. Ребята общаются шумно, а когда шумно — это хорошо. «Ахмат» делает ставку на агрессивный футбол, жесткую игру. Надо не уступить им в этом».

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.