Мусаев надеется, что «Краснодар» не уступит «Ахмату» в агрессии и жесткости
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата».
«Позади ли травмы Сафонова? Надеюсь, что да, — сказал специалист в эфире канала «Матч премьер». — Он сыграл матч за молодежную команду, провел две недели полноценных тренировок. Да, пауза на матчи сборных пошла на пользу. Нужно было передохнуть.
Было много негатива, не могли победить. Надеюсь, дальше пойдет лучше. Перезагрузилась ли команда? Трудно сказать, все покажет игра. Ребята общаются шумно, а когда шумно — это хорошо. «Ахмат» делает ставку на агрессивный футбол, жесткую игру. Надо не уступить им в этом».
Матч начнется в 16.30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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