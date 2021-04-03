Джикия рассказал, как оценивает роль Глушакова в чемпионстве «Спартака» в 2017 году
Капитан «Спартака» Георгий Джикия во второй части большого интервью «СЭ» рассказал, общается ли со своим предшественником в этой роли Денисом Глушаковым и как оценивает роль бывшего капитана красно-белых в чемпионском сезоне-2016/17.
— С предыдущим капитаном, Денисом Глушаковым, как-то поддерживаете связь? Как относитесь к его роли в чемпионском «Спартаке» и к той травле, которую ему потом устроили фанаты?
— Видимся, когда наши команды встречаются в очных матчах. В обычной жизни — нет. Что касается заслуг Дениса в чемпионский год и вообще во время его пребывания в «Спартаке», то понятно, что он внес огромный вклад в победу команды в чемпионате, забил много классных голов. Прекрасно помню, какой мяч он вколотил на последних секундах матча с «Амкаром», когда мы с Сашей Селиховым еще были игроками клуба из Перми. Глушаков тогда провел тогда один из лучших своих сезонов в карьере, а то и лучший.
Что касается того, что у него потом случилось в жизни и потом это вылилось на трибуны, то не хочу это комментировать, потому что это его личная жизнь. Все уже давно в прошлом, и мусолить эту тему не хочется.
(Игорь Рабинер)
«Возможно, мне нужно быть более жестким с командой. Но я добрый человек». Вторая часть интервью Джикии
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