Джикия рассказал, как оценивает роль Глушакова в чемпионстве «Спартака» в 2017 году

Капитан «Спартака» Георгий Джикия во второй части большого интервью «СЭ» рассказал, общается ли со своим предшественником в этой роли Денисом Глушаковым и как оценивает роль бывшего капитана красно-белых в чемпионском сезоне-2016/17.

— С предыдущим капитаном, Денисом Глушаковым, как-то поддерживаете связь? Как относитесь к его роли в чемпионском «Спартаке» и к той травле, которую ему потом устроили фанаты?

— Видимся, когда наши команды встречаются в очных матчах. В обычной жизни — нет. Что касается заслуг Дениса в чемпионский год и вообще во время его пребывания в «Спартаке», то понятно, что он внес огромный вклад в победу команды в чемпионате, забил много классных голов. Прекрасно помню, какой мяч он вколотил на последних секундах матча с «Амкаром», когда мы с Сашей Селиховым еще были игроками клуба из Перми. Глушаков тогда провел тогда один из лучших своих сезонов в карьере, а то и лучший.

Что касается того, что у него потом случилось в жизни и потом это вылилось на трибуны, то не хочу это комментировать, потому что это его личная жизнь. Все уже давно в прошлом, и мусолить эту тему не хочется.

(Игорь Рабинер)

«Возможно, мне нужно быть более жестким с командой. Но я добрый человек». Вторая часть интервью Джикии