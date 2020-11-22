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Мурзагулов рассказал, перейдет ли бывший скаут «Спартака» на работу в «Уфу»

11:27
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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что бывший глава селекционного отдела «Спартака» Нариман Акавов не будет работать в башкирском клубе. Появлялось информация, что он продолжит работу в «Уфе».

— Не знаю, откуда появилась информация о том, что Нариман Акавов будет у нас работать, — сказал «СЭ» Мурзагулов. — Это не так. Штат «Уфы» укомплектован. Возможно, он будет оказывать какие-то консультационные услуги, не более того. (Севастиан Терлецкий)

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