Мурило близок к переходу из «Локомотива» в «Палмейрас»
22:54
Защитник «Локомотива» Мурило может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии, утверждает журналист UOL Esporte Бруно Андраде. По информации источника, «Палмейрас» продвинулся в переговорах по переходу 24-летнего футболиста.
Мурило должен подписать контракт сроком на пять лет с клубом из Сан-Паулу. «Локомотив» получит 2,5 миллиона евро за игрока.
Бразилец выступает за «Локомотив» с июля 2019-го. В текущем сезоне он провел 9 матчей за москвичей и сделал одну результативную передачу.
Портал Transfermarkt оценивает Мурило в 2 миллиона евро.
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