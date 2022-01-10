Мурило близок к переходу из «Локомотива» в «Палмейрас»

Защитник «Локомотива» Мурило может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии, утверждает журналист UOL Esporte Бруно Андраде. По информации источника, «Палмейрас» продвинулся в переговорах по переходу 24-летнего футболиста.

Мурило должен подписать контракт сроком на пять лет с клубом из Сан-Паулу. «Локомотив» получит 2,5 миллиона евро за игрока.

Бразилец выступает за «Локомотив» с июля 2019-го. В текущем сезоне он провел 9 матчей за москвичей и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает Мурило в 2 миллиона евро.