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Мурило близок к переходу из «Локомотива» в «Палмейрас»

22:54
Мурило. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мурило. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Локомотива» Мурило может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии, утверждает журналист UOL Esporte Бруно Андраде. По информации источника, «Палмейрас» продвинулся в переговорах по переходу 24-летнего футболиста.

Мурило должен подписать контракт сроком на пять лет с клубом из Сан-Паулу. «Локомотив» получит 2,5 миллиона евро за игрока.

Бразилец выступает за «Локомотив» с июля 2019-го. В текущем сезоне он провел 9 матчей за москвичей и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает Мурило в 2 миллиона евро.

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