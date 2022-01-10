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В «Спартаке» подтвердили, что клуб пригласил на работу нутрициониста

23:00
Александр Соболев на базе «Спартака». Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев на базе «Спартака». Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил информацию «РБ Спорт», что в клубе появится нутриционист (специалист по питанию. — Прим. «СЭ»).

«Клуб действительно пригласил на работу нутрициониста. Его зовут Рикарду Пинту, он португалец. Специалист уже несколько дней находится в Москве, ведет подготовку к сборам по своей линии», — сказал Зеленов.

В декабре 2021-го Паоло Ваноли стал главным тренером красно-белых, подписав контракт с клубом до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на один год.

«Спартак» с 23 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

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