Мусаев заявил, что «Краснодар» будет обращаться в КДК с просьбой об отмене красной карточки Кордобы

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на пресс-конференции после матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1) анонсировал, что клуб будут обращаться в КДК РФС с просьбой об отмене красной карточки форварда Джона Кордобы.

— Будете ли вы обращаться в КДК с просьбой об отмене красной карточки Кордобы?

— По Кордобе 100 процентов будем обращаться об отмене красной карточки. Очень хотим послушать разговоры ВАР: что они говорили друг другу.