Мурад Мусаев: "Краснодар" занял место, которое заслужил, но мог быть выше"

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после победы над "Рубином" (1:0) в матче 30-го тура РПЛ заявил, что доволен сезоном, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Трудно комментировать игру, – заявил Мусаев. – Очень много эмоций, трогательные моменты, прощания. Мы владели большим преимуществом, могли забить больше голов. "Рубин" всегда организован, с ним играть очень сложно. Рад, что закончили победой этот сезон. Что испытываю после попадания в квалификацию Лиги чемпионов? Я считаю, мы заняли то место, которое заслужили. Могли быть выше, но у нас был ряд трудностей. Сейчас они остались позади. Следующий сезон будет интересным, мы будем играть в квалификации ЛЧ, команда будет обновляться.

– Вы следили за результатом в параллельном матче "Локомотив"-"Уфа"?

– Нет. Главная мотивация для нас – полный стадион и прощание с нашими лидерами. Ребята все сами понимали, и мы убедились в этом на поле. Я лишь раз посмотрел счет матча в Черкизове, когда он был 1:1, больше не интересовался , что было там.

– Оглядываясь на сезон, что бы вы поменяли в игре "Краснодара"?

– Я не хотел бы делать разбор своих ошибок, это было бы даже некорректно. Они есть в каждой команде у каждого тренера.

– 2 игрока ушли, 2 – пришли. Это прямые замены?

– Эти футболисты немного разные, хотя играют на одной позиции, но с ними надо работать, смотреть. Наш футбол отличается от других команд. Мы ждем приобретений в центральную зону. Молодежь? "Краснодар" будет брать не только игроков на перспективу, будут и опытные футболисты. Важно понимать, что не всегда все получается: иногда переговоры идут нормально, а потом срываются.

– Довольны ли вы адаптацией Скопинцева, который по-прежнему не завоевал места в стартовом составе?

– Ему нужно больше времени, ведь он никогда не играл в 4 защитника. Это очень разный футбол. Он хороший защитник, у него большие перспективы.

– Замены по ходу матча Каборе и Перейры изначально планировались?

– Конечно, надо было их менять, чтобы они получили аплодисменты от зрителей. Также то, чтобы они были капитанами по тайму. Так проходят все прощания.

– Как решается вопрос с Ари? Его не устраивают условия в клубе или вас что-то не устраивает в Ари?

– Завтра будет встреча с его агентом, будет обсуждаться возможность дальнейшего сотрудничества. Я не думаю, что там много сложностей. Должны все решить. Сборы? Сейчас будет перерыв, потом мы соберемся в Краснодаре. Затем пройдет сбор в Австрии, там мы вместе со "Спартаком", "Ростовом" и ЦСКА сыграем в турнире Матч ТВ, проведем потом еще одну игру. Вернемся в Краснодар, где уже будем готовиться до старта сезона. (Екатерина Потапова)

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